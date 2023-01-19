На Крещение Эпифаний проводит богослужение в Киево-Печерской лавре: трансляция онлайн

Предстоятель Православной церкви Эпифаний по случаю Крещения проводит богослужение в одном из соборов Киево-Печерской лавры. Наблюдать за событием можно онлайн.

В четверг, 19 января, все христиане по юлианскому календарю празднуют день Крещения. Собственно известно, что более 2 000 лет назад Иоанн Креститель окрестил малого Иисуса в реке Иордане.

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Заметим, что наблюдать за богослужением, которое проводит митрополит Эпифаний, предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры можно онлайн. Действо проходит в Успенском соборе монастыря и началось ориентировочно в 09:00.

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