Липецкая область оказалась под ударом дронов: момент атаки попал на видео

В ночь на 13 мая Липецкую область атаковали беспилотники. Взрывы и пожар на электроподстанции попали на видео.

Взрывы ночью раздавались также в Белгородской и Курской областях. Там сообщали о работе "пе-ве-о", а также незначительных разрушениях, передает 24 Канал.

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Момент атаки на Липецкую область попал на видео

О том, что Липецкая область оказалась под ударом беспилотников, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. Он также заявил, что вследствие атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции.

Хотя официальные власти и заявили, что БПЛА "подавили", впрочем, разрушения все же есть, и они попали на видео. В частности в российских телеграм-каналах опубликовали кадры, на которых видно, как, вероятно, горит подстанция. На горизонте виднеется столб густого черного дыма от пожара.

Также за кадром слышно двигатель беспилотника, а затем – мощный взрыв.

Как Липецкую область атаковали дроны: смотрите видео

В то же время в российском минобороны традиционно заявляют, что якобы все сбили. Так, в утреннем отчете оккупанты сообщили, что якобы уничтожили 12 беспилотников в пределах Белгородской области, 8 – на территории Курской области и еще 4 – "перехватили" в Липецкой области.

Оккупанты заявили об атаке на Крым

В утренней сводке минобороны России также сообщило и об отражении атаки в Крыму. По словам оккупантов, полуостров якобы атаковали дроны и ракеты Storm Shadow.

Традиционно враг заявил об "успешном отражении атаки". В минобороны заявили о якобы уничтожении 7 БПЛА и 4 ракет. В то же время утром в местных телеграм-каналах Севастополя сообщали, что фиксировали дым в бухтах. Вероятно, оккупанты снова испугались и прибегли к применению дымовой завесы.

На атаку дронов россияне жаловались и накануне