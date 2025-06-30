Два вида дешевого БпЛА: что известно о российском дроне "Черника", которым оккупанты били по Харькову

Россия ударила по Харькову новым видом БпЛА под названием "Черника", который может поражать цели дальностью до 100 километров. Такое оружие в стране-агрессоре изготавливается тысячами штук.

О характеристиках дрона "Черника" 24 Канал пишет со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о российском БпЛА "Черника"

Российская оборонная сфера разрабатывает новые типы беспилотников, которые уже применялись против гражданских объектов Украины. БпЛА "Черника" на прошлой неделе впервые попал в Харькове по гаражному кооперативу. У этого БпЛА боевая часть несколько похожа на "Молнию", но имеет другую конструкцию.

Серия дронов имеет две версии – большую "Черника-2" с функцией донаведения и дальностью полета до 100 километров и меньший вариант "Черника-1".

Россия давно владеет этими БпЛА. Еще в марте 2024 года было известно о более 7,5 тысяч изготовленных единиц "Черника-1". А уже в апреле 2024 года враги имели более 4 тысяч штук "Черника-2".

Тип "Черники-1" – так называемое "летающее крыло" из пенопласта. Дрон-камикадзе может поражать цели до 80 километров и крейсерскую скорость 75 километров в час. Максимальная высота полета такого БпЛА достигает 1,5 километра.

"Чернику-1" запускают из катапульты или с рук. Боевая часть, йморирно, имеет обломочно-фугасный тип. Такой дрон нужен врагу для атак на автомобили и пехоту.

Чем отличается "Черника-2"

Более опасной является версия БпЛА "Черника-2". Ее боевая часть достигает до 3,5 килограмма и может бить по блиндажам и тяжелой технике. Радиус действия этого дрона – до 100 километров.

Некоторые источники говорят, что "Черника-2" имеет функцию донаведения на цель, поэтому вроде бы является более устойчивым к РЭБам. Также большая версия "Черники" оборудована функцией автопилота к цели, поэтому работа оператора нужна только на конечном участке полета.

Почему эти дроны опасны и как им противодействовать

Беспилотник "Черника" скорее всего является дешевым, поэтому россияне могут применять его чаще. По концепции этот дрон действительно похож на другой российский дрон "Молния", который изготовлен очень просто.

На фронте "Чернику" россияне применяют уже более года, но в тыл раньше эти дроны не долетали.

Сбивать дроны "Черника" возможно украинскими зенитными FPV-дронами. Уже три российских БпЛА были уничтожены таким образом. Также системы радиолокационной борьбы остаются эффективными в противодействии таким дронам, ведь они зависимы от связи.