ССО атаковали полевой артиллерийский склад оккупантов на Луганщине

В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Склад активно использовался для поставки боеприпасов и поддержки наступательных операций российских войск на этом участке фронта.

Удар нанесли для ослабления наступательной способности оккупантов. Об этом сообщили в фейсбуке Генерального штаба ВСУ, передает 24 Канал.

Что известно о поражении?

По данным Генштаба, удар был нанесен по составу подразделения 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения армии России.

Локация находилась во временно оккупированном селе Новоборовицы.

Как уточнили в Силах специальных операций, для поражения склада использовали ударные БпЛА FP-2. Полевой склад активно применялся для снабжения боеприпасов и обеспечения наступательных возможностей российских войск на этом участке фронта.

Поражение склада оккупантов на Луганщине: смотрите видео

ССО продолжают применять асимметричные методы воздействия на боевые возможности противника, чтобы подрывать его наступательный потенциал и ослаблять логистическое обеспечение на временно оккупированных территориях.

