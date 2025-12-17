ССО атаковали полевой артиллерийский склад оккупантов на Луганщине
- В ночь на 17 декабря ССО Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу россиян в оккупированной Луганщине, используя ударные БпЛА FP-2.
- Склад, который поставлял боеприпасы для наступательных операций, принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения армии России и находился в селе Новоборовицы.
В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Склад активно использовался для поставки боеприпасов и поддержки наступательных операций российских войск на этом участке фронта.
Удар нанесли для ослабления наступательной способности оккупантов. Об этом сообщили в фейсбуке Генерального штаба ВСУ, передает 24 Канал.
Что известно о поражении?
По данным Генштаба, удар был нанесен по составу подразделения 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения армии России.
Локация находилась во временно оккупированном селе Новоборовицы.
Как уточнили в Силах специальных операций, для поражения склада использовали ударные БпЛА FP-2. Полевой склад активно применялся для снабжения боеприпасов и обеспечения наступательных возможностей российских войск на этом участке фронта.
Поражение склада оккупантов на Луганщине: смотрите видео
ССО продолжают применять асимметричные методы воздействия на боевые возможности противника, чтобы подрывать его наступательный потенциал и ослаблять логистическое обеспечение на временно оккупированных территориях.
Как украинские военные уничтожают технику врага?
Дроны СБУ 15 декабря в порту Новороссийска поразили российскую подводную лодку типа "Варшавянка", которая является носителем "Калибров". Такой удар может уменьшить количество ракетных обстрелов Одесской области.
Недавно бойцы ССО поразили вражескую РСЗО БМ-27 "Ураган" и личный состав противника в Донецкой области. Для этого военные использовали ударные БпЛА FP-2.
Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло потери россиянам во временно оккупированном Крыму. Под ударом были две радиолокационные станции – "Каста-2Е2" и 96Л6.