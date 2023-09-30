БпЛА летели по непростым маршрутам, их было около 20, – Гуменюк о ночной атаке
Россия ночью против 30 сентября снова атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпустили по Украине не менее 20 беспилотников.
Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ситуация на Юге была неспокойной, поскольку звучали воздушные тревоги и жители наблюдали атаку "Шахедами". В частности, россияне в очередной раз применили ударные беспилотники, пишет 24 канал.
Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября
Что известно об атаке россиян дронами
Глава Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" рассказала, что враг выпускал ударные беспилотники с восточного побережья Азовского моря и с мыса Чауда в Крыму.
Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе, маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины,
– объяснила спикера.
По ее словам, результаты атаки еще подводятся. Однако уже понятно, что атака была достаточно мощной, ведь россияне применили более 20 беспилотников и ориентировочно 20 – были уничтожены.
Зачем и куда бьет враг
Наталья Гуменюк объяснила, что приоритетом врага остается Подунавье – припортовая инфраструктура соответствующего направления, которое врагу не дает покоя за зерновой инициативой. Кроме того, россияне ищут объекты критической и другой важной инфраструктуры, поражение которых может оказать существенное влияние, в том числе на экономику регионов.
К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической,
– объяснила капитан 1 ранга.
Что известно о ночной атаке россиян "Шахедами"
- Воздушные силы ВСУ еще вечером 29 сентября сообщили, что зафиксировали запуски россиянами нескольких групп ракет типа Shahed из района полигона Чауда в Крыму. В случае объявления тревоги людей призывать пройти в укрытие.
- Буквально ближе к 21 часам военные уже объявили об угрозе атаки дронами в Херсонской, Николаевской, впоследствии – Одесской области.
- Ориентировочно в 22 часа в Одесскую область уже летела вторая группа дронов. Ближе к полуночи опасно стало в Винницкой, Кировоградской и Черкасской области. Вражеский дрон двигался в направлении Немирова, впоследствии – Винницы. В регионе раздавались взрывы.
- Ночью Калиновский городской совет региона сообщил, что есть прилеты. Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов пояснил, что есть попадание в объект инфраструктуры. Все службы работали на месте.