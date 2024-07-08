"Россия умеет воевать": командир экипажа БПЛА указал на опасность от российских дронов

В современной войне беспилотники стали одними из главных видов оружия. Их создают, модифицируют и совершенствуют как украинцы, так и россияне.

Инновационные разработки есть у обеих сторон. Силы обороны находят пути, как противодействовать нашествию российских дронов. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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Дроны на войне

Дроны на поле боя используют ежедневно. Они помогают эффективно уничтожать российский личный состав и их технику. Поэтому беспилотников на фронте никогда не будет достаточно.

Инновационность украинских дронов поражает, как и поражают результаты украинского военно-промышленного производства. Это очень важно,

– отметил Андрей Отченаш.

Украинские разработчики сейчас массово пытаются разрабатывать устройства, которые уберегут Силы обороны и облегчат работу для них. Тогда как Россия больше опирается на свой огромный ВПК.

"К сожалению, инженерия в России также развивается достаточно быстро. Противник у нас очень умный, умеет воевать и понимает, на что обращать внимание. Поэтому нельзя сказать, что у них нет достижений в инновационности беспилотных авиационных комплексов", – отметил командир экипажа БПЛА.

В качестве примера, можно привести российский БПЛА "Орлан". За время полномасштабного вторжения его модифицировали минимум трижды. Каждый раз его улучшали и он становился все более опасным. Но и на них находят противодействие.

Бойцы бригады "Рубеж" начали применять не только окопные РЭБы, но и обычные трубовики с картечью, которые обнаружили максимальную эффективность,

– отметил Отченаш.

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