Сбрасывают разрывные гранаты из БПЛА: в ОК "Юг" рассказали о новой воздушной тактике россиян

Ночью россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе. Почти все сбила ПВО. Но для противовоздушной обороны все же есть определенные сложности.

Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, говорится об управляемых авиационных бомбах, которые враг запускает по прифронтовым территориям.

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"Чем атакует Херсонщину. Именно потому, что самолеты не приближаются в зону поражения противовоздушной обороны. А сами бомбы сбивать тем вооружением, которое у нас есть, – нерационально сейчас", – сказала она.

Гуменюк отметила, что из-за этого людям приходится переходить в укрытие.

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"Продолжается работа противовоздушной обороны по защите неба. В частности, и результативность очень высока", – подчеркнула она.

ОК "Юг" отметили, что враг выискивает способы влияния на мирное население прифронтовых и тыловых территорий. Все потому, что россияне не имеют успеха на суше.

Они пытаются обстреливать с использованием минометного вооружения, реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, но эта работа для них крайне усложнена, ведь мы атакуем в батарейном смысле,

– сказала она.

ВСУ бьют по позициям оккупантов, поэтому россияне теряют свое вооружение. По словам Гуменюк, разведка подтвердила, что за минувшие сутки, украинские защитники уничтожили 2 миномета врага, 7 единиц автобронетехники и 1 пункт боеснабжения на левом берегу Днепра.

"Мы продолжаем работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, которые враг использует не только для разведки, но и для сброса разрывных гранат. Так получили ранения за минувшие сутки жители Херсонской области", – добавила спикер ОК "Юг".

Россияне дронами атакуют, в частности, скопление людей и авто.

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