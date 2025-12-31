Точечные удары россиян свидетельствуют о проблемах с украинской ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков ISW.

Смотрите также ISW объяснил, зачем Россия врет об "атаке" на резиденцию Путина

Что известно о совершенствовании российских БпЛА?

Аналитики ссылаются на видео российского подразделения "Рубикон" от 29 декабря, на котором зафиксировано атаки беспилотниками украинского вертолета Ми-24 в Полтавской области. Это произошло в 50 километрах от границы с Россией.

Также атака на транспортный самолет Ан-26 в международном аэропорту Николаева в 60 километрах от оккупированной Кинбурнской косы. Однако OSINT-аналитики отмечают, что Ан-26 находится на стоянке аэропорта с 2022 года, что свидетельствует о его списании.

Как россияне смогли увеличить дальность полета дронов?

Украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия осуществляла эти удары с помощью БпЛА "Молния", управляемых через Starlink, а не мобильные сети.

По его словам, россияне также могли использовать диверсионно-разведывательные группы или дроны-базы для увеличения дальности полета беспилотников.

Аналитики ISW отмечают, что эти атаки отражают дефицит украинских систем противовоздушной обороны. Это подчеркивает особую потребность в точечных ПВО для сбивания дронов, ведь систем радиоэлектронной борьбы, вероятно, недостаточно для защиты критической инфраструктуры от распространенных угроз.

Ракетно-дронные атаки россиян на Украину: последние новости