Россия наращивает дальность полета БпЛА: ISW проанализировали проблемы с украинской ПВО
- Россия увеличивает дальность полета своих беспилотников, что подчеркивает насущную потребность Украины в точечных системах ПВО для защиты критической инфраструктуры.
- Атаки беспилотниками на украинские объекты указывают на проблемы с украинской противовоздушной обороной, которую необходимо усилить.
Точечные удары российских беспилотников показывают слабые места украинской противовоздушной обороны. Россия увеличивает дальность полета дронов, что подчеркивает насущную потребность Украины в точечных ПВО для защиты критической инфраструктуры.
Точечные удары россиян свидетельствуют о проблемах с украинской ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков ISW.
Что известно о совершенствовании российских БпЛА?
Аналитики ссылаются на видео российского подразделения "Рубикон" от 29 декабря, на котором зафиксировано атаки беспилотниками украинского вертолета Ми-24 в Полтавской области. Это произошло в 50 километрах от границы с Россией.
Также атака на транспортный самолет Ан-26 в международном аэропорту Николаева в 60 километрах от оккупированной Кинбурнской косы. Однако OSINT-аналитики отмечают, что Ан-26 находится на стоянке аэропорта с 2022 года, что свидетельствует о его списании.
Как россияне смогли увеличить дальность полета дронов?
Украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия осуществляла эти удары с помощью БпЛА "Молния", управляемых через Starlink, а не мобильные сети.
По его словам, россияне также могли использовать диверсионно-разведывательные группы или дроны-базы для увеличения дальности полета беспилотников.
Аналитики ISW отмечают, что эти атаки отражают дефицит украинских систем противовоздушной обороны. Это подчеркивает особую потребность в точечных ПВО для сбивания дронов, ведь систем радиоэлектронной борьбы, вероятно, недостаточно для защиты критической инфраструктуры от распространенных угроз.
Ракетно-дронные атаки россиян на Украину: последние новости
Ночью 31 декабря Россия нанесла беспилотные удары по Украине. В Белой Церкви Киевской области поврежден многоэтажный жилой дом. В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.
Российская армия также нанесла удар по двум энергетическим объектам Одесской области, что привело к значительным повреждениям. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, но ситуация со светом в Одессе остается сложной.
Днем ранее российские оккупанты атаковали два порта в Одесской области, повредив судно и резервуары для масла. Поврежденное судно перевозило зерно и было под флагом Панамы.