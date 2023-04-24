Хотел посетить "парад победы": под Москвой упал беспилотник со взрывчаткой

В 35 километрах от столицы вражеского государства упал беспилотный летательный аппарат. Оккупанты утверждают, что он якобы похож на украинский дрон UJ-22 Airborne и вместе с тем переносил блочный взрывной канадский заряд М112.

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что днем ранее набитый взрывчаткой БПЛА, упал в Подмосковье, а именно – в поселке имени Воровского возле Ногинска. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об этом инциденте

Нельзя сказать точно, переносил ли дрон именно канадские взрывные заряды М112. И вообще украинский ли это UJ-22 Airborne. Как известно, верить пропагандистам лучше не стоит.

Трехметровый БПЛА, массой около 85 килограммов, свалился с неба, зацепившись за деревья. Его максимальная скорость до 180 км/ч, а дальность полета – около 800 км. То есть, теоретически, он мог прилететь с территории Украины,

– пишут российские информационные помойки.

Вместе с тем они отмечают, что этот дрон уже обследуют соответствующие спецслужбы. Кроме того, известно, что взрывные заряды М112 создаются на основе пластической взрывчатки С4.

По всей вероятности, их было около 17 килограммов на борту БПЛА. Это 30 брикетов, массой по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри.

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Дрон летел на "Бессмертный полк"

Также этот инцидент прокомментировал украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что это – дрон-камикадзе и не долетел до Москвы, ведь, очевидно, закончилось топливо.

Кроме того, Стерненко пошутил, что БПЛА хотел посетить акцию "Бессмертный полк" в России, но потом "узнал", что ее отменили, поэтому и "совершил посадку".

Дрон-камикадзе просто летел в Москву на "Бессмертный полк". Но узнал, что его отменили, и от грусти упал. Но ничего, его родственники прилетят на парад 9 мая,

– говорится в сообщении.

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Напомним, что об отмене "Бессмертного полка" в очном формате сообщали сами организаторы акции. Однако вместе с тем, они отметили, что не исключено, что состоятся определенные мероприятия в онлайн-формате.