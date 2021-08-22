Брат экс-президента Афганистана объяснил свое решение присоединиться к "Талибану"

Накануне талибы сообщили, что брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность "Исламскому эмирату". Сам Гани такое решение объяснил желанием избежать нестабильности в стране.

В комментарии изданию Хашмат Гани отметил, что принял захват "Талибаном" Афганистана, однако призывает сформировать инклюзивное правительство.

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Гани объяснил, почему присоединился к талибам

Брат бывшего президента Афганистана Хашмат Гани считает, что принятие "новой власти" страны является необходимостью "для народа Афганистана". Он решил поддержать радикальное движение, чтобы избежать нестабильности в стране.

Гани заявил, что если бы все бизнесмены, которые инвестировали миллионы в школы, больницы, магазины, университеты присоединились к десяткам тысяч людей, которые пытались бежать из страны, это имело бы "разрушительное влияние" для экономики Афганистана и его будущего.

Если бы я сбежал оттуда, то что случилось бы с моим народом. Мои корни здесь, что это означало бы, если бы я просто сбежал и оставил свой народ в то время, когда ему это было нужно,

– сказал брат экспрезидента.

Также Гани добавил, что важно преодолеть все разногласия в афганском обществе. А "Талибан" якобы ищет пути принятия современных удобств и достижений.

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