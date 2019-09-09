21:38
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, сегодня
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Брат мэра Ивано-Франковска Марцинкива насмерть сбил человека: фото

      176 Читати новину українською
      Брат мэра Ивано-Франковска сбил на пешеходном переходе человека
      Брат мэра Ивано-Франковска сбил на пешеходном переходе человека / пресс-служба Нацполиции

      Авария произошла в селе Марковцы, что в Тисменецком районе Прикарпатья. Двоюродный брат городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сбил мужчину на пешеходном переходе.

      Тот от полученных травм скончался в карете "скорой". Об аварии сообщает прессслужба полиции. Правда, имя виновника трагедии не называет.

       Смотрите также: В Борисполе прямо на переходе сбили мужчину: момент ДТП на видео

      "35-летний водитель – житель Коломыйского района. Он, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, не выбрал безопасную скорость, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

      Погибшему было 68 лет, он – житель села, в котором произошла авария.

      Осторожно! Фото 18+

      аварія ДТП Івано-Франківськ Марцінків
      Место аварии/ Фото пресс-служба Нацполиции

      О том, что аварию совершил именно его брат, Марцинкив сообщил в своем фейсбук. Интересно, что родственник Марцинкива является депутатом Ивано-Франковской мэрии.

      Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива, погиб 68-летний житель села Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех,
      – написал Руслан Марцинкив.

      Полиция уже открыла уголовное производство по факту ДТП. Предполагаемому виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет или без такого.

      ДТП Івано-ФранківськВероятный виновник аварии – брат мэра Ивано-Франковска и депутат горсовета/ фото пресс-служба Нацполиции

      blog_ava
      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
      сегодня
      9522
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      сегодня , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      313
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      сегодня , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 858
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      748
      Спекуляции и пиар Медведчука на обмене пленными: как остановить агента Путина
      сегодня , 18:02 Спекуляции и пиар Медведчука на обмене пленными: как остановить агента Путина
      Інна Жолобович 615
      Цифровой акцизной маркой по контрабанде
      сегодня , 17:52 Цифровой акцизной маркой по контрабанде
      138
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук