Брат мэра Ивано-Франковска Марцинкива насмерть сбил человека: фото

Авария произошла в селе Марковцы, что в Тисменецком районе Прикарпатья. Двоюродный брат городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сбил мужчину на пешеходном переходе.

Тот от полученных травм скончался в карете "скорой". Об аварии сообщает прессслужба полиции. Правда, имя виновника трагедии не называет.

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"35-летний водитель – житель Коломыйского района. Он, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, не выбрал безопасную скорость, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Погибшему было 68 лет, он – житель села, в котором произошла авария.

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Место аварии/ Фото пресс-служба Нацполиции

О том, что аварию совершил именно его брат, Марцинкив сообщил в своем фейсбук. Интересно, что родственник Марцинкива является депутатом Ивано-Франковской мэрии.

Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива, погиб 68-летний житель села Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех,

– написал Руслан Марцинкив.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту ДТП. Предполагаемому виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет или без такого.

Вероятный виновник аварии – брат мэра Ивано-Франковска и депутат горсовета/ фото пресс-служба Нацполиции