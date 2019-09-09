21:15
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Брат мера Івано-Франківська Марцінківа на смерть збив людину: фото

      2610 Читать новость на русском
      Брат мера Івано-Франківська збив на пішохідному переході людину
      Брат мера Івано-Франківська збив на пішохідному переході людину / пресслужба Нацполіції

      Аварія трапилася у селі Марківці, що в Тисменецькому районі Прикарпаття. Двоюрідний брат міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа збив чоловіка на пішохідному переході.

      Той від отриманих травм помер у кареті "швидкої". Про аварію повідомляє пресслужба поліції. Щоправда, імені винуватця трагедії не називає.

      Дивіться також: У Борисполі прямо на переході збили чоловіка: момент ДТП на відео

      "35-річний водій – мешканець Коломийського району. Він, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter, не обрав безпечної швидкості, порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу", – мовиться у повідомленні.

      Загиблому було 68 років, він – мешканець села, в якому сталася аварія.

      Обережно! Фото 18+

      аварія ДТП Івано-Франківськ Марцінків
      Місце аварії/ фото пресслужба Нацполіції

      Про те, що аварію скоїв саме його брат, Марцінків повідомив у своєму фейсбук. Цікаво, що родич Марцінківа є депутатом Івано-Франківської мерії.

      Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа, загинув 68-річний мешканець села Марківці Тисменицького району. Перш за все, я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх,
      – написав Руслан Марцінків.

      Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Ймовірному винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років або без такого.

      ДТП Івано-Франківськ
      Ймовірний винуватець аварії – брат мера Івано-Франківська і депутат міськради/ фото пресслужба Нацполіції

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      36205
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська Жертви Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      сьогодні , 20:15 Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      1339
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      сьогодні , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 1417
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      2026
      Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      сьогодні , 18:02 Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      Інна Жолобович 1716
      Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      сьогодні , 17:43 Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      589
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук