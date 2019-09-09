Брат мера Івано-Франківська Марцінківа на смерть збив людину: фото

Аварія трапилася у селі Марківці, що в Тисменецькому районі Прикарпаття. Двоюрідний брат міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа збив чоловіка на пішохідному переході.

Той від отриманих травм помер у кареті "швидкої". Про аварію повідомляє пресслужба поліції. Щоправда, імені винуватця трагедії не називає.

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"35-річний водій – мешканець Коломийського району. Він, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter, не обрав безпечної швидкості, порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу", – мовиться у повідомленні.

Загиблому було 68 років, він – мешканець села, в якому сталася аварія.

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Місце аварії/ фото пресслужба Нацполіції

Про те, що аварію скоїв саме його брат, Марцінків повідомив у своєму фейсбук. Цікаво, що родич Марцінківа є депутатом Івано-Франківської мерії.

Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа, загинув 68-річний мешканець села Марківці Тисменицького району. Перш за все, я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх,

– написав Руслан Марцінків.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Ймовірному винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років або без такого.



Ймовірний винуватець аварії – брат мера Івано-Франківська і депутат міськради/ фото пресслужба Нацполіції