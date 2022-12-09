Будет сигналом всем будущим агрессорам: какое наказание США готовят для России
Посол США в Украине рассказала, что Соединенные Штаты поддерживают справедливость и ответственность для тех, кто совершил преступления в Украине. По словам Бриджит Бринк, они работают над этим вопросом.
Соответствующую информацию посол США рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. Она также объяснила, что в США верят в право Украины на защиту.
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Какое наказание ждет Россию
Бриджит Бринк пояснила, что ее команда и США считают, что люди, повлекшие ужасные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности. По словам госпожи посол США:
- сейчас они работают с партнерами над тем, как именно это будет происходить;
- это очень ответственно для них, ведь здесь не только дело в справедливости по отношению к определенным людям.
Это мощный сигнал, который будет послан всем возможным будущим агрессорам: вы не можете так поступать, вы не можете так поступать, нельзя просто так уйти от ответственности за военные преступления,
– заявила Бриджит Бринк.
Она также пообещала, что США будут работать над этим до тех пор, пока не добьются результатов.
Последние заявления об ответственности России за преступления
- Политолог Николай Давидюк заявил, что Путин пока пользуется дипломатическим иммунитетом как президент страны, которая еще не признана спонсором терроризма США и ООН. Более того, Давыдюк не верит, что российский диктатор попадет в Гаагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что лучшая гарантия мира – это, чтобы Россия стала денуклеаризированной и демилитаризованной. По его словам, единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь.
- Российские пропагандисты начали скулить через Гаагу. По словам бывшего работника СБУ и эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, это свидетельствует о том, что это срежиссировано и отработано. По его данным, пропагандисты хотят убедить граждан, что якобы если все не объединятся, то рано или поздно попадут в тюрьму.