Будет сигналом всем будущим агрессорам: какое наказание США готовят для России

Посол США в Украине рассказала, что Соединенные Штаты поддерживают справедливость и ответственность для тех, кто совершил преступления в Украине. По словам Бриджит Бринк, они работают над этим вопросом.

Соответствующую информацию посол США рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. Она также объяснила, что в США верят в право Украины на защиту.

Читайте также Это военное преступление: посол Бринк рассказала, как США будут помогать Украине после массированных атак

Какое наказание ждет Россию

Бриджит Бринк пояснила, что ее команда и США считают, что люди, повлекшие ужасные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности. По словам госпожи посол США:

сейчас они работают с партнерами над тем, как именно это будет происходить;

это очень ответственно для них, ведь здесь не только дело в справедливости по отношению к определенным людям.

Это мощный сигнал, который будет послан всем возможным будущим агрессорам: вы не можете так поступать, вы не можете так поступать, нельзя просто так уйти от ответственности за военные преступления,

– заявила Бриджит Бринк.

Она также пообещала, что США будут работать над этим до тех пор, пока не добьются результатов.

Последние заявления об ответственности России за преступления