Бригада была на вызове: в пригороде Херсона под обстрел врага попала работница скорой

Сотрудница скорой попала под обстрел в Херсоне. Бригада медиков ехала по вызову из-за того, что оккупанты убили мирного жителя.

Инцидент произошел в пригороде Херсона. Фельдшерка получила травмы, ее госпитализировали.

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Какие последствия обстрела врагов

Бригада медиков ехала по вызову в Киндейку, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту,

– заявили в ОВА.

Областные власти объяснили, что у 53-летней фельдшерки контузия и взрывная травма. Она находится в больнице.

Кстати, Россия не в первый раз цинично бьет по медикам в Херсонской области. Так, буквально 21 ноября оккупанты атаковали машину скорой помощи дроном.

В областной военной администрации рассказали, что враги атаковали скорую на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались по вызову. По словам властей, медицинские работники чудом не пострадали.

Россия продолжает атаковать Херсонщину