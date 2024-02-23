Бьют с хирургической точностью: что известно о ракетах Brimstone, которые британцы передают Украине
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22 февраля 2024 года министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил подробности нового пакета вооруженной поддержки Украины. Его основой стали 200 ракет Brimstone, которые прекрасно себя зарекомендовали в войне против России и стали настоящим кошмаром для оккупантов.
24 Канал напоминает читателям, что это за оружие, какую угрозу может нести врагу и как Украине удалось ее адаптировать к своим носителям.
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Что известно о Brimstone
Brimstone – это авиационные ракеты класса "воздух – земля". Они стоят на вооружении британских военно-воздушных сил, но в критический момент были переданы Украине и модифицированы под использование на новых платформах.
Brimstone работают по принципу "выстрелил и забыл". При этом демонстрируют невероятную точность, в чем уже могли убедиться как украинские операторы этих снарядов (они указывают только район потенциальной цели), так и их российские визави.
Правда, для большинства россиян эти поражения одновременно становились как самыми яркими в жизни, так и последними. Летальность обеспечивает способность ракет работать по статичным, движущимся и даже маневренным целям.
- Главные мишени ракет Brimstone – вражеская техника, в частности тяжелобронированная, то есть танки.
- Ракета Brimstone – чрезвычайно технологична, поэтому ее цифровые системы сводят участие человека в вопросе уничтожения россиян и их техники фактически к минимуму.
А уже в 2005 году они появились на вооружении ВВС ее Величества и с тех пор хорошо зарекомендовали себя во время реальных боевых действий в главных горячих точках планеты начала 21 века – Афганистане, Ираке и Ливии.
Ракеты Brimstone в действии во время учений: смотрите видео
Тактико-технические характеристики Brimstone
- масса – 50 килограммов;
- длина ракеты – 1,8 метра;
- максимальная скорость – 450 метров в секунду;
- дальность при пусках с самолета или вертолета – 20 – 60 километров;
- дальность при пусках с наземной установки – 10 – 12 километров;
- пусковой комплект – 3 ракеты;
- система наведения – комбинированная-радиолокационная ДБН миллиметрового диапазона и полуактивная лазерная;
- боевая часть – тандемная, кумулятивная.
Проблема носителей
Классическими носителями ракет Brimstone являются самолеты "Торнадо", которых на вооружении ВВС Украины просто нет. Таким образом, нам мало было получить Brimstone, но и пришлось решать вопрос платформы для этих снарядов.
Наиболее эффективными являются пуски с самолета или вертолета. Это позволяет поражать цели на расстоянии 20 – 60 километров. Зато запуск с земли ограничивает дальность только 10 – 12 километрами. Но поскольку о предоставлении Украине западных самолетов в 2022 году речи еще не было, нам пришлось искать решение и "заземлять" проект.
Решение пришло быстро – хотя у британцев базовым вариантом Brimstone является авиационный, они также имеют на вооружении также и корабельные модификации. Именно они и прибыли в Украину и были адаптированы под нужды Сил обороны.
Боевое применение в Украине
Украина вела переговоры с Великобританией о возможном предоставлении ракет Brimstone еще в 2021 году, но договориться до начала полномасштабного вторжения стороны не успели.
С апреля 2022 года ракеты Brimstone наконец появились в Украине и стали большим сюрпризом для россиян.
Уже в мае были зафиксированы первые боевые поражения – это была работа бойцов ССО, которые использовали для пусков наземные платформы, установленные на легковые машины – обычные "Газельки" с тентом.12 мая 2022 года нам впервые показали боевые стрельбы в Украине, а уже 17 мая – Brimstone работали по российским танкам. Таким образом, новое оружие могло легко прятаться от чужих глаз, легко теряться в потоке машин и появляться в неожиданных местах.
Украинцы быстро освоили новое для себя оружие и начали эффектно сносить башни российским танкам. А сделанные в Польше мобильные гантраки ССО с ракетами Brimstone стали активно сеять панику среди оккупантов.
Всего за 2022 год Великобритания передала Украине 600 ракет Brimstone 2, и они присоединились к невероятной статистике выбивания российских танков и другой тяжелой техники.
Летом 2023 года Великобритания передала украинцам оригинальные наземные платформы Wolfram для пусков Brimstone. Это сделало ВСУ еще более мобильными, что чрезвычайно важно в условиях работы в непосредственной зоне досягаемости российской артиллерии и дронов.
На службе ВСУ есть несколько десятков платформ Wolfram
- Brimstone – большая проблема для ПВО, эта ракета имеет низкий уровень шума и практически не оставляет тепловой след. Все это делает ее фактически незаметной для вражеских систем ПВО.
- Дополнительной головной болью является то, что Brimstone летит на низких высотах. Высокая скорость ракеты просто не дает времени на какие-то варианты противодействия, особенно в условиях интенсивных боев на передовой.
Как именно работает Brimstone
После определения целей происходит пуск и вылетает сразу три ракеты. Они переходят в боевой режим, который состоит из трех этапов:
- Поиск. Ракета летит в определенный оператором район и дальше барражирует в воздухе пока не "увидит" запрограммированную цель.
- Захват. Цифровые системы снаряда идентифицируют мишень – просчитывают скорость, направление движения, баллистические расчеты и фиксируют цель так, чтобы она не исчезла из поля зрения ракеты.
- Уничтожение. Лишь после этого снаряд переходит к финальному этапу – поражения цели.
Качественным преимуществом Brimstone является взаимодействие разных пусковых, ее можно координировать и превратить атаку ракет на работу оружейного оркестра, в котором каждый снаряд будет бить четко по своей цели.Обратите внимание! Также есть вариант программирования всех трех ракет из залпа по одной цели – снаряды будут наносить удары один за другим, чтобы гарантированно уничтожить цель.
Впрочем, в случае с российскими танками такой вариант будет, пожалуй, лишним, ведь ракеты довольно дорогие (105 тысяч фунтов за штуку), а российским военным танкам срывает крышу и с первого раза.
Спасения нет
Ракета Brimstone может наносить удар с хирургической точностью и при этом практически не наносить вред посторонним объектам. Ракеты способны наносить действительно точечные удары и благодаря этому снаряд можно направить на технику, что прячется в укрытиях, прикрывается гражданской инфраструктурой или пытается спрятаться во дворах жилых домов. Что типично для россиян.
Сейчас по их душу из Великобритании прибудет 200 новых причин того, что это бесполезная стратегия.