Британцы должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией, – топгенерал Британии

Британская власть должна морально настраивать общественность, которая им может прийти воевать с Россией. В частности, к тому, что британцам нужно будет служить в армии.

Соответствующую информацию заявил начальник Генштаба Британии Патрик Сандер. Об этом он сказал, выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне.

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Что заявил британский генерал о вероятности войны с Россией

Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией,

– заявил глава британского Генштаба.

Он призвал британские власти "мобилизовать нацию" для подготовки к войне с Россией. Однако Патрик Сандер заверил, что он не поддерживает призыв, однако отметил необходимость "сдвига" в сознании британской общественности, чтобы люди были морально готовы к военному конфликту с Россией.

Журналисты отметили, что речь Сандерса восходит к подобным призывам других западных военачальников и высокопоставленных должностных лиц. Они предупреждают о риске большой войны между Россией и НАТО.

Россия может напасть на одного из членов НАТО через 5 – 8 лет