В Британии масштабный пожар охватил 400-летний отель: в нем были беженцы из Украины

В городе Мидхерст (Британия) произошел масштабный пожар в гостинице, которой 400 лет. В ней находились беженцы из Украины.

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно. Сейчас все обстоятельства устанавливают.

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Пожар в отеле с украинскими беженцами

Как стало известно, ночью 16 марта огонь охватил гостиницу, которой уже 400 лет. В этом здании проживали беженцы из Украины.

На место оперативно прибыли 70 спасателей и 14 пожарных машин. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На обнародованных фото можно увидеть, как огонь перекинулся на гостиницу "Ангел" с крыши другого исторического здания.

В результате происшествия из гостиницы эвакуировали более 30 человек, среди них – беженцы из Украины.

Отмечается, что журналист Гилтон Голловей разговаривал с одной эвакуированной украинкой. По его словам, с женщиной, к счастью, все хорошо.

Пожар в отеле "Ангел" / фото The Mirror

В польской школе, где проживают украинские беженцы, вспыхнул пожар

12 марта в польской Великой Порембе вспыхнул огонь в котельной школы. Поэтому всех жителей здания оперативно эвакуировали. Ими оказались 33 беженца из Украины, среди которых были и дети. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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