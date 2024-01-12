Сунак объявил о самом большом едином пакете помощи для Украины с начала войны: детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января находится с визитом в Киеве. Днем он объявил о крупнейшем едином пакете помощи Украине с начала войны.

Этот пакет военной помощи от Британии для Украины – на 2,5 миллиарда фунтов. О деталях решения расскажет 24 Канал.

Смотрите также Сунак приехал в Киев: о чем свидетельствует последовательность британской поддержки Украины

Что известно о рекордном пакете помощи от Великобритании

Великобритания анонсирует крупнейший единый пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов,

– сказал Риши Сунак.

Какая помощь от Британии войдет в самый большой единый пакет:

дополнительное оборудование к ПВО;

дополнительное противотанковое оружие;

дополнительные ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

проведение учений "для еще тысяч украинских военных".

Также договорились о дронах. О помощи в области беспилотников заявили во время пресс-конференции.

Британия предоставляет деньги для производства дронов

А также мы предоставляем 200 миллионов фунтов, чтобы построить тысячи дронов. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство,

– заявил британский премьер.

Предварительно известно, что БПЛА будут делать в Украине. Но Сунак не привел подробностей и избегал говорить о том, может ли Украина поражать военные цели на территории России предоставленным оружием.

Ранее в заявлении правительства Великобритании говорилось , что большинство дронов будут производить на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера Великобритании, дроны "помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также снизят риски для украинского экспорта через Черное море". Речь идет о разведывательных дронах, атакующих дронах дальнего действия, а также об FPV-дронах.

Впрочем, Сунак заинтриговал, что не обо всей помощи заявили публично.

"Есть также другие вещи, которые мы предоставляем, но я не хочу раскрывать операционные детали", – сказал он.

В целом британский премьер отметил, что с начала войны его страна предоставила Украине помощь почти на 12 миллиардов фунтов.

Зеленский о британской помощи

Президент уверен, что помощь Британии будет продолжаться и дальше, в последующие годы.

Британия гарантирует 2,5 миллиарда в этом году, и эта помощь продлится в последующие годы. Срок действия – десять лет,

– высказался он.

Соглашение по безопасности – главный результат встречи

Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предполагает взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также помощь в случае повторного наступления России.