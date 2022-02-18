Британия приступила к переброске военных и техники в Эстонию, – Минобороны

18 февраля 2022 , 07:44
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Минобороны Великобритании

Великобритания заявила, что начала перебрасывать военных и технику в Эстонию. Также страна удваивает там количество персонала.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 17 февраля. Свое движение войска и техника должны были начать в этот же день.

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Британия перебрасывает войска и технику в Эстонию

Великобритания удваивает количество персонала в Эстонии и направляет туда дополнительное оборудование, в том числе танки и бронетехнику. Военных и технику начнут перемещать в Эстонию сегодня (речь идет о 17 февраля – 24 канал),
– сообщили в британском Минобороны.

В ведомстве пояснили, что Британия вместе с союзниками НАТО размещает войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве.

Министр обороны Британии Бен Уоллес объяснил, что цель войск – усиление европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил вблизи границы с Украиной.

Страна в очередной раз напомнила России, что так демонстрирует, что вторжение в Украину повлечет серьезные последствия.

Деэскалация и дипломатия – по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации,
– заверил Уоллес.

О готовности направления войск Британии в Эстонию ранее сообщал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

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Автор: Діана Квасневська