Оккупанты возобновили импульс в битве за Бахмут, – британская разведка
Источник:Минобороны Великобритании
Уже больше полугода российские захватчики пытаются взять город-крепость Бахмут. После остановки наступления оккупанты возобновили свои попытки взять город под контроль.
Об этом сообщили в британской разведке. Там отметили, что в последние дни российские войска возобновили определенный импульс в битве за Бахмут.
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Ключевая дорога из Бахмута – под угрозой
Россия добилась дальнейших успехов и теперь, скорее всего, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь поставки Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой,
– говорится в сообщении.
Британская разведка утверждает, что российские регулярные силы, в том числе воздушно-десантные войска, вероятно, усилили этот район. Также предполагают, что Россия более эффективно использует артиллерию для обстрелов местных жителей и позиций наших защитников.
Более того, существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры российского минобороны приостановили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество.
Несмотря на это, российская армия продолжает нести безумные потери в Украине. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили 480 окупантов. Следовательно, с 24 февраля 2022 года вражеская армия сократилась на 177 110 человек.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Несколько дней назад оккупанты распространили очередной видеофейк, где Пригожин рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Глава ЧВК "Вагнера" считает, что "юридически" город захватили оккупанты.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут – украинский, а россияне далеки от его захвата.
- "Они подняли флаг над каким-то унитазом. Прицепили его со стороны неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что забрали", – прокомментировал Череватый.
- Интересно, что глава террористов-вагнеровцев посетовал на то, что ВСУ до сих пор не ушли из Бахмута. Пригожин добавил, что о наступлении россиян на этом направлении вообще нет речи.