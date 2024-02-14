Опасность из-за ракет "Циркон": разведка Британии предупредила о проблемах для украинской ПВО

Министерство обороны Великобритании сообщает, что для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс. Это является проблемой для украинской противовоздушной обороны.

Ранее издание Defense Express предположило, что для атаки Киева 7 февраля Россия выпустила гиперзвуковую ракету "Циркон". Ведь на одном из обломков нанесена соответствующая маркировка.

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В британской разведке предостерегли относительно "Циркона"

Согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время атаки на Украину 7 февраля.

Говорится, что на видео обломков видно фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон".

Как отмечается в сводке, "Циркон" способен развивать скорость 9 махов и дальность эффективной стрельбы до 1 тысячи километров. Изначально он был разработан для использования в ВМФ России.

В то же время по данным британской разведки, в Черном море пока нет судов, которые могли бы нести ракеты. Из этого следует вопрос о методе запуска.

Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за его скорости и маневренности,

– говорится в сообщении британской разведки.

В частности, в министерстве обороны Великобритании убеждены, что Москва "испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".

В США не подтверждают использование "Циркона" Россией

Как отмечает NYT, страна-агрессор сама не комментировала применение "Циркона". В то же время в Соединенных Штатах не подтверждают подобную информацию.

Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они оценивают это заявление, но не могут подтвердить использование ("Циркона" – 24 Канал) в боевых действиях 7 февраля,

– говорится в материале NYT.

Кроме того, научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб Британии Сидхарт Каушал заметил, что ракета была испытана в 2015 году, и только через некоторое время в 2022 году россияне заявили о ее готовности.

По его словам, ракета была испытана на двух военных кораблях, фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень". Однако по состоянию на сейчас эти военные корабли не находятся в Черном море.

Было бы необычно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали,

– отметил эксперт.

NYT считает, что в течение последнего года украинская ПВО показала себя эффективно. Впрочем, последние месяцы Россия начала осуществлять сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов.

Как отмечает издание, если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется правильным, говорят эксперты, она сможет избежать мощной противоракетной защиты. Речь идет об американской системе Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет.

NYT отмечает, что если описание ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

Что известно о результатах экспертиз: кратко