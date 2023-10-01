Это сигнал для НАТО: британские инструкторы могут обучать военных в Украине

Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что якобы британские войска могут прибыть в Украину, чтобы проводить учения для ВСУ на местах. Это очень важный шаг, который будет являться сигналом для других стран НАТО.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, с логистической точки зрения обучение военных на нашей территории имело бы плюсы для Украины.

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Важный шаг

Игорь Рейтерович отметил, что таким образом Великобритания показывает России, что не боится ее, а Украину продолжат поддерживать. То, что британские военные после окончания войны будут учить украинских военных в Украине – это очень важно. С логистической точки зрения это будет иметь определенные плюсы для Украины.

Нам нужно будет меньше времени тратить на то, чтобы военные ехали за границу, учились там, а затем возвращались. Сейчас инструкторы обучают украинских военных только на территории Великобритании из-за безопасности. Но для увеличения безопасности предоставляйте нам больше систем противовоздушной и противоракетной помощи, больше ракет, которые нам позволят не давать россиянам запускать ракеты по Украине,

– подчеркнул он.

Великобритания сделала очень важный шаг. В этом решение есть огромное количество перспектив. Главное, чтобы этот проект начал свою практическую реализацию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление своего коллеги по отправке британских военных инструкторов в Украину. Планы касаются долгосрочного сотрудничества. Военные инструкторы из Британии действительно могут прибыть в Украину, но это произойдет по окончании войны.

"Если бы сейчас Великобритания учила наших военных в Украине, это значительно ускорило бы подготовку. Однако даже это решение по долгосрочному сотрудничеству будет сигналом для других стран НАТО. Если они боятся сюда присылать своих инструкторов, экспертов, то дайте по крайней мере оружие, которым украинцы умеют правильно пользоваться, чтобы выиграть эту войну", – считает политолог.

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