Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, з логістичної точки зору навчання військових на нашій території мало б плюси для України.

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Важливий крок

Ігор Рейтерович зазначив, що у такий спосіб Велика Британія показує Росії, що не боїться її, а Україну і далі продовжать підтримувати. Те, що британські військові після завершення війни вчитимуть українських військових в Україні – це дуже важливо. З логістичної точки зору це матиме певні плюси для України.

Нам треба буде менше часу витрачати на те, щоб військові їхали за кордон, навчалися там, а потім поверталися. Нині інструктори навчають українських військових лише на території Великої Британії через питання безпеки. Але для збільшення безпеки надавайте нам більше систем протиповітряної та протиракетної допомоги, більше ракет, які нам дозволять не давати росіянам запускати ракети по Україні,

– підкреслив він.

Велика Британія зробила дуже важливий крок. У цьому рішення є дуже багато перспектив. Головне, щоб цей проєкт почав свою практичну реалізацію.

Важливо! Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак спростував заяву свого колеги щодо відправки британських військових інструкторів в Україну. Плани стосуються довгострокової співпраці. Військові інструктори з Британії дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни.

"Якби зараз Велика Британія навчала наших військових в Україні, то це значно пришвидшило б підготовку. Проте навіть це рішення щодо довгострокової співпраці буде сигналом для інших країн НАТО. Якщо вони зараз бояться сюди присилати своїх інструкторів, експертів, то дайте принаймні зброю, якою українці вміють правильно користуватися, щоб виграти цю війну", – вважає політолог.

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