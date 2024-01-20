Два военных корабля Британии столкнулись в Персидском заливе: в сеть попало видео "ДТП"

Минобороны Великобритании расследует инцидент в Бахрейне. Там произошло столкновение двух миноискателей.

Тральщики Chiddingfold и Bangor по неизвестной причине столкнулись в Персидском заливе.

Смотрите также 5 самолетов НАТО разведки на Крымском направлении: это может быть предтечей "хлопка"

Видят мины за километр

Пока информации о пострадавших нет. В Королевском флоте Британии отметили, что вскоре поделятся деталями инцидента и сообщат о состоянии персонала, кораблей и уровне повреждений, которые они получили.

Известно, что участниками "водного" ДТП стали тральщики-миноискатели. Эти корабли занимаются поисками мин и патрулированием прибрежной территории.

По размеру они небольшие, но чрезвычайно эффективны. Тральщики имеют корпуса из армированного стеклом пластика, защищающие их от морских мин. Их гидролокаторы способны обнаруживать и классифицировать объекты размером с футбольный мяч на расстоянии до 1000 метров. Таким образом, они расчищают путь от мин и гарантируют безопасный проход для больших кораблей.

Момент столкновения кораблей в Бахрейне: видео UK Defence Journal

Инциденты в море: что известно