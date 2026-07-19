Силы обороны Украины уже 5 лет сдерживают российских оккупантов, которые значительно превосходят их по численности. Это выдающийся результат. Но есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что Россия фактически занимается терроризмом и постоянно проводит атаки против гражданского населения. Украина же действует совершенно иначе.

Почему Украина имеет преимущество?

По словам Гранта, Силы обороны проводят атаки исключительно на военные объекты, которые принадлежат российской армии или работают на нее. Украина демонстрирует прочный моральный стержень. Россия же буквально убивает людей.

В этом заключается сила Украины на международной арене. Этот моральный стержень является важным инструментом. Именно он обеспечивает поддержку международного сообщества. Это бесценный ресурс, который нельзя утратить,

– отметил полковник в отставке.

Украинская армия поразила весь мир: смотрите видео 24 Канала

Конечно, звучат мнения, почему бы не атаковать жилые дома россиян. Но это подход, который не поможет укрепить моральный дух, а в долгосрочной перспективе вызовет много вопросов.

Мы практиковали такое во время Второй мировой войны. В долгосрочной перспективе не было ощущения, что мы поступили правильно. Мы фактически сравняли с землей Дрезден, взяв тысячи жизней. Это не дало никакого военного или морального эффекта,

– отметил Грант.

Добавим, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине еще до конца своего президентского срока, который продлится до января 2029 года. Он неоднократно говорил, что призывал диктатора Путина прекратить войну.