Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант розповів 24 Каналу, що Росія фактично займається тероризмом та постійно атакує цивільне населення. Україна ж працює зовсім по-іншому.

У чому перевага України?

За словами Гранта, Сили оборони атакують винятково військові об'єкти, які належать російській армії або працюють на неї. Україна демонструє міцний моральний стрижень. Росія ж буквально вбиває людей.

В цьому полягає сила України на міжнародній арені. Цей моральний стрижень є важливим інструментом. Саме він зберігає підтримку міжнародної спільноти. Це дорогоцінний ресурс, який не можна втратити,

– зазначив полковник у відставці.

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Звісно, лунають думки, що варто було б так само атакувати житлові будинки росіян. Але це підхід, який не допоможе укріпити моральний дух, а в довгостроковій перспективі викличе багато питань.

Ми практикували таке під час Другої світової. В довгостроковій перспективі не було відчуття того, що ми діяли правильно. Ми фактично зрівняли із землею Дрезден, забравши тисячі життів. Це не дало жодного військового чи морального ефекту,

– зауважив Грант.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує завершити війну в Україні ще до кінця свого президентського терміну, який триватиме до січня 2029 року. Він неодноразово говорив, що закликав диктатора Путіна припинити війну.