"ДРГ" в Брянской области: показываем на карте, где расположен регион
Россияне запели новую басню, что якобы "украинская ДРГ" зашла в Брянскую область и обстреляла местных жителей. Это, как оказалось, абсолютная ложь и очередная провокация Кремля.
В Офисе Президента и украинской разведке уже отреагировали на провокации россиян. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположена Брянская область.
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Где расположена Брянская область
Этот регион расположен в Центральной России юго-западнее Москвы, на границе с Украиной и Беларусью.
Губернатор Брянской области утверждает, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечане. По его словам, там якобы произвели обстрел автомобиля, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок".
Так, село Любечане расположено в юго-западной части Брянской области вблизи государственной границы с Украиной – на расстоянии примерно 9 километров юго-восточнее Климова, административного центра района.
Россияне врут о "ДРГ" в Брянской области: что известно
- 2 марта губернатор российского региона жаловался, что якобы украинская "диверсионно-разведывательная группа" проникла на территорию Брянской области.
- Один из телеграм-каналов утверждал, что обстреляли "диверсанты" якобы школьный автобус. И что это послужило причиной гибели двух человек, а также ранения ребенка.
- Позже заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- Также ложь россиян прокомментировала украинская разведка. Там заявили, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.