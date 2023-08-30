Производит детали к "Искандерам" и Су-35: в Брянске дрон попал в важный для России завод
Ночью 30 августа Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. Прилеты были зафиксированы в Брянске на заводе, который выпускает детали для ракетных комплексов "Искандер", самолетов и систем ПВО.
В полночь российские пропагандисты публиковали момент якобы "отработки" ПВО по беспилотникам в небе над Брянском, пишет 24 Канал. Несмотря на мощный взрыв, в России фантазировали, что дроны пытались атаковать нефтебазу "Дружба", но их сбили.
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В Брянске после атаки дронов поврежден важный завод
Местные власти сообщили о поражении административного здания, падении дрона на здание следственного комитета, а также попытку дронов атаковать телебашню.
Впрочем, пропагандисты признали, что один из дронов упал на завод "Кремный ЭЛ" в Брянске, хотя и говорят, что беспилотник якобы был сбит.
Неизвестный дрон попал в одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники. В России подтвердили разрушения после прилета.
В частности, после падения беспилотника начался пожар на территории завода "Кремний ЕЛ". По информации в СМИ, был поражен цех №20, где начался пожар.
Мощный взрыв в Брянске 30 августа: смотрите видео
Что производят на заводе, куда попал дрон
Телеграм-канал "Важные истории" пишет, что 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды минобороны России
Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".
Украинский военный портал Defence Express отмечает, что завод "Кремний ЕЛ" имеет более чем важное значение для производства оружия в России.
В частности, 90% его продукции являются микрочипы и транзисторы, которые используются в изготовлении микросхем в огромном количестве образцов, от межконтинентальных ракет "Ярс" и ЗРК С-400, до истребителей Су-35.
Что известно о взрывах в Пскове
- В течение ночи 30 августа под атакой дронов находились сразу 6 регионов России. Беспилотники атаковали аэродром в Пскове, что в 700 километрах от границы с Украиной.
- По данным СМИ, в результате удара по аэродрому повреждены сразу 6 российских военно-транспортных самолетов Ил-76. В сети опубликовали яркое видео пожара.
- Добавим, что Россия использует самолеты Ил-76 для перевозки иранских дронов-камикадзе.