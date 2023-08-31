В Брянске "тревожно": россияне жалуются на атаку БПЛА и мощные взрывы
В Брянске утро последнего дня лета оказалось тревожным. Россияне утверждают, что регион атакуют неизвестные беспилотники.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети также публикуют кадры якобы "отражения атаки" беспилотников, передает 24 Канал.
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"Это не наше пе-ве-о"
Россияне в сети публикуют кадры, как над Брянском пролетают неизвестные беспилотники. Они жалуются, что дроны двигаются прямо над "их домами" и предполагают, где может произойти "прилет".
В Брянске летают неизвестные БПЛА: смотрите видео
Россияне жалуются на неизвестные БПЛА: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)
Местные жители сообщают, что слышали серию мощных взрывов – как минимум 5. Традиционно пропагандисты сообщают о работе "пе-ве-о". Правда, россиян это не очень успокаивает, и они эмоционально реагируют на неизвестные БПЛА.
Камеры наблюдения зафиксировали взрывы в Брянске: смотрите видео
На опубликованных кадрах также можно увидеть, что неизвестных беспилотников было несколько. Один из мужчин, который снимал все на видео, жалуется, что взрывы в городе – это не "работа нашего пе-ве-о".
Россиян "философствует" по БПЛА над Брянском : смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)
Губернатор Брянской области Богомаз прокомментировал инцидент. Он традиционно заявил, что российское "пе-ве-о" успешно отразило атаку и якобы уничтожило 3 беспилотника. Интересно, что о дронах власть узнала от местных, а сама, очевидно, ничего не видела и не слышала. В сети утверждают, что БПЛА было по меньшей мере 4, однако Богомаз "отчитался" только о 3.
Сообщается, что обломки беспилотников упали в Советском районе Брянска. В сети уже опубликовали фото, на которых видно, что движение по улице ограничили, а на месте работают правоохранители.
В Брянске перекрыли движение транспорта / Фото из российских телеграм-каналов
Вероятные обломки неизвестного БПЛА / Фото из российских телеграм-каналов
Естественно, оккупанты заявили, что никаких разрушений и пострадавших в результате атаки неизвестными дронами нет.
Взрывы в России стали обычным делом
- Утром 31 августа в Москве снова остановили работу аэропортов и ввели план "Ковер". Россияне сетовали, что столицу могут атаковать беспилотники.
- Ночью 30 августа в Брянске также раздавались взрывы. Как сообщали местные жители, после "хлопка" возникла пожар возле местного телецентра.
- Ночь против 30 августа была "взрывной" во многих областях России. Так, в Псковской области БПЛА атаковали аэродром и повредили четыре самолета Ил-76, в Брянской области под ударом оказался завод микроэлектроники. Взрывы раздавались также в Московской и Брянской областях.