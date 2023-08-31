В Брянске "тревожно": россияне жалуются на атаку БПЛА и мощные взрывы

В Брянске утро последнего дня лета оказалось тревожным. Россияне утверждают, что регион атакуют неизвестные беспилотники.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети также публикуют кадры якобы "отражения атаки" беспилотников, передает 24 Канал.

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"Это не наше пе-ве-о"

Россияне в сети публикуют кадры, как над Брянском пролетают неизвестные беспилотники. Они жалуются, что дроны двигаются прямо над "их домами" и предполагают, где может произойти "прилет".

В Брянске летают неизвестные БПЛА: смотрите видео

Россияне жалуются на неизвестные БПЛА: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Местные жители сообщают, что слышали серию мощных взрывов – как минимум 5. Традиционно пропагандисты сообщают о работе "пе-ве-о". Правда, россиян это не очень успокаивает, и они эмоционально реагируют на неизвестные БПЛА.

Камеры наблюдения зафиксировали взрывы в Брянске: смотрите видео

На опубликованных кадрах также можно увидеть, что неизвестных беспилотников было несколько. Один из мужчин, который снимал все на видео, жалуется, что взрывы в городе – это не "работа нашего пе-ве-о".

Россиян "философствует" по БПЛА над Брянском : смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Губернатор Брянской области Богомаз прокомментировал инцидент. Он традиционно заявил, что российское "пе-ве-о" успешно отразило атаку и якобы уничтожило 3 беспилотника. Интересно, что о дронах власть узнала от местных, а сама, очевидно, ничего не видела и не слышала. В сети утверждают, что БПЛА было по меньшей мере 4, однако Богомаз "отчитался" только о 3.

Сообщается, что обломки беспилотников упали в Советском районе Брянска. В сети уже опубликовали фото, на которых видно, что движение по улице ограничили, а на месте работают правоохранители.



В Брянске перекрыли движение транспорта / Фото из российских телеграм-каналов



Вероятные обломки неизвестного БПЛА / Фото из российских телеграм-каналов

Естественно, оккупанты заявили, что никаких разрушений и пострадавших в результате атаки неизвестными дронами нет.

Взрывы в России стали обычным делом