В Брянской области оккупанты установили усиленные полицейский и контрразведывательный режимы

2 мая 2022 , 08:25
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, какова ситуация в приграничных с Украиной районах Брянской области.

Известно, что там установили усиленные административно-полицейские и контрразведывательные режимы.

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Соответственно, на основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

Также в Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении группировка российской армии продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российский враг продолжал обстрелы украинских войск.

Кроме того, на Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

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Автор: Марія Лелека