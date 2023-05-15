Нельзя исключать: повлияет ли инцидент под Брянском на бомбардировки Сум и Чернигова
Накануне в Брянской области в России упали 2 вертолета и 2 самолета. В Воздушных силах ВСУ считают, что оккупанты, скорее всего, сами и уничтожили свои воздушные суда.
Однако эксперты отмечают, что их могли сбить украинские защитники. В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на то расстояние, на котором были сбиты самолеты и вертолеты, не может достать украинская ПВО. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Вопросов больше, чем ответов
Однако Коваленко отметил, что все зависит от того, о каких именно элементах ПВО, ЗРК и ракетах мы говорим.
У украинской авиации также нет вооружения, чтобы на таком расстоянии уничтожать российские воздушные силы в их воздушном пространстве. Хотя, если мы имеем в виду только то оружие, номенклатура которого известна из открытых источников. И это оружие снабжалось нашими международными партнерами,
– отметил он.
По его словам, вопросов больше, чем ответов в данной ситуации.
Но и российское ПВО может ненадежно работать. И оккупанты неоднократно это демонстрировали. Несколько случаев было зафиксировано в Запорожской области в начале 2023 года.
Россия тогда сама признала, что они уничтожили свой вертолет К-52. Оказалось, что они были так напряжены, что испугались и сбили его. Поэтому вполне возможно, что и в этот раз произошло что-то неожиданное,
– предположил военный обозреватель.
Можно допустить, что не сработала система "свой – чужой", добавил он, и был внезапно уничтожен российский МИ-8. А на присутствие самолетов Су-35 и Су-34 русское ПВО отреагировало как на враждебные цели. Якобы в воздушное пространство России залетели украинские самолеты и уничтожают российские вертолеты.
"Все версии имеют право на жизнь, как эти, так и многие другие. В частности, о применении определенных ракет, которые могут достаточно глубоко влиять в воздушное пространство России", - отметил Коваленко.
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Сброс КАБ может прекратиться
Эта ситуация также может прекратить на время сброс оккупантами КАБ (корректирующих авиационных бомб – 24 Канал) на Сумскую и Черниговскую область.
Такое развитие событий нельзя исключать. Если они испуганы присутствием какого-либо противовоздушного элемента на своей территории или за ее пределами, но который может влиять на их воздушное пространство достаточно глубоко, их авиация должна действовать на сверхнизких высотах,
– объяснил военный обозреватель.
Однако, летая на таких высотах, нельзя использовать бомбовые элементы, особенно если мы говорим о российских КАБ. Их максимальное расстояние полета зависит от максимальной высоты. Им необходимо набрать примерно 13 – 14 километров, чтобы было максимально расстояние его полета.
"Поэтому на время могут прекратиться такие полеты. Или они могут происходить по осторожному сценарию с сопровождением элементов РЭБ. Хотя сбитые МИ-8 тоже были представителями РЭБ, но им это не помогло", – резюмировал Александр Коваленко.
Что этому предшествовало
- В Брянской области в Клинце 13 мая упал российский вертолет Ми-8. На опубликованном в сети видео видно, что вертолет несколько минут кружил в небе, прежде чем упасть в частном секторе. Пилоты Ми-8 погибли.
- Позже сообщили о падении еще одного вертолета – в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. Во время его падения обломками повреждены крыши построек. Экипаж погиб. Есть и пострадавшая – 51-летняя женщина, находившаяся на улице во время падения воздушного судна.
- В этот же день разбился российский истребитель Су-34 и в Брянской области. Падая, он оставлял шлейф черного дыма. Экипаж самолета погиб. Также в Брянской области упал еще и Су-35.
- Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия могла потерять в один день в общей сложности 5 воздушных судов.