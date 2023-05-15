Нельзя исключать: повлияет ли инцидент под Брянском на бомбардировки Сум и Чернигова

Накануне в Брянской области в России упали 2 вертолета и 2 самолета. В Воздушных силах ВСУ считают, что оккупанты, скорее всего, сами и уничтожили свои воздушные суда.

Однако эксперты отмечают, что их могли сбить украинские защитники. В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на то расстояние, на котором были сбиты самолеты и вертолеты, не может достать украинская ПВО. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Вопросов больше, чем ответов

Однако Коваленко отметил, что все зависит от того, о каких именно элементах ПВО, ЗРК и ракетах мы говорим.

У украинской авиации также нет вооружения, чтобы на таком расстоянии уничтожать российские воздушные силы в их воздушном пространстве. Хотя, если мы имеем в виду только то оружие, номенклатура которого известна из открытых источников. И это оружие снабжалось нашими международными партнерами,

– отметил он.

По его словам, вопросов больше, чем ответов в данной ситуации.

Но и российское ПВО может ненадежно работать. И оккупанты неоднократно это демонстрировали. Несколько случаев было зафиксировано в Запорожской области в начале 2023 года.

Россия тогда сама признала, что они уничтожили свой вертолет К-52. Оказалось, что они были так напряжены, что испугались и сбили его. Поэтому вполне возможно, что и в этот раз произошло что-то неожиданное,

– предположил военный обозреватель.

Можно допустить, что не сработала система "свой – чужой", добавил он, и был внезапно уничтожен российский МИ-8. А на присутствие самолетов Су-35 и Су-34 русское ПВО отреагировало как на враждебные цели. Якобы в воздушное пространство России залетели украинские самолеты и уничтожают российские вертолеты.

"Все версии имеют право на жизнь, как эти, так и многие другие. В частности, о применении определенных ракет, которые могут достаточно глубоко влиять в воздушное пространство России", - отметил Коваленко.

Военный обозреватель назвал возможные причины сбивания российской авиации в Брянской области: смотрите видео

Сброс КАБ может прекратиться

Эта ситуация также может прекратить на время сброс оккупантами КАБ (корректирующих авиационных бомб – 24 Канал) на Сумскую и Черниговскую область.

Такое развитие событий нельзя исключать. Если они испуганы присутствием какого-либо противовоздушного элемента на своей территории или за ее пределами, но который может влиять на их воздушное пространство достаточно глубоко, их авиация должна действовать на сверхнизких высотах,

– объяснил военный обозреватель.

Однако, летая на таких высотах, нельзя использовать бомбовые элементы, особенно если мы говорим о российских КАБ. Их максимальное расстояние полета зависит от максимальной высоты. Им необходимо набрать примерно 13 – 14 километров, чтобы было максимально расстояние его полета.

"Поэтому на время могут прекратиться такие полеты. Или они могут происходить по осторожному сценарию с сопровождением элементов РЭБ. Хотя сбитые МИ-8 тоже были представителями РЭБ, но им это не помогло", – резюмировал Александр Коваленко.

Что этому предшествовало