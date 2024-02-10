Российское минобороны заявило об атаке: дроны ловили над Брянском

В России заявили, что в ночь на 10 февраля перехватили три украинских беспилотника. Якобы, дроны атаковали Брянскую область.

По информации оккупантов, во время атаки применялись БпЛА самолетного типа. По крайней мере, об этом сообщило министерство обороны страны-агрессора. Пытался выяснить, что же там произошло у россиян, 24 Канал.

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В Кремле говорят, что беспилотники якобы перехватила и уничтожила противовоздушная оборона.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", – заявили во вражеском оборонном ведомстве.

"Два или три: не слышит баба"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вообще никак не реагировал на ситуацию. Вероятно, устал оправдываться и врать о "спокойствии в городе". Впрочем уже потом, после того, как атаку подтвердили в минобороны России, таки "прояснил" ситуацию коротким сообщением у себя в телераме.

Богомаз фактически слово в слово повторил версию Кремля. Впрочем, по его данным, было таки два дрона. Получается, или он, или российское оборонное ведомство врет.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны России", – сообщил российский чиновник.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

Атаки дронов в России