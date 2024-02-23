Что такое бронь на период мобилизации и военного положения: подробное объяснение

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и мобилизация, предусматривающая привлечение граждан в Вооруженные Силы Украины. В то же время некоторые категории украинцев могут быть забронированы от призыва.

Ассоциация работников Украины объяснила, что означает бронирование на время военного положения. Отметим, что 12 февраля Владимир Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней – то есть до 14 мая.

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Что такое бронирование

Во время военного положения органы государственной власти, а также банки и некоторые предприятия должны удовлетворять потребности Вооруженных сил и населения. Работники этих производств могут быть забронированы сроком на 6 месяцев. Это позволяет получить отсрочку, то есть лицо не могут привлечь в Вооруженные Силы.

Списки таких лиц составляет Министерство экономики по заявкам профильных министерств. Согласовывает документ уже Минобороны. Мининфраструктуры же бронирует военнообязанных водителей и работников железнодорожного транспорта.

Отсрочка подтверждается соответствующей выпиской из приказа, который рассылается в военкоматы. Забронированные лица подлежат специальному воинскому учету.

Мобилизация в Украине