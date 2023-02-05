Могут ли забронированные работники уезжать за границу: объяснение юриста
Недавно правительство утвердило новый порядок бронирования работников от мобилизации. Следовательно, критически важные предприятия могут забронировать 50% своих работников.
Но могут ли забронированные уезжать за границу? В этом вопросе эксклюзивно для 24 Канала разбирался юрист Владислав Юрчак.
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Кто может покидать пределы страны
Юрист отмечает, что за границу могут выезжать забронированные работники, но не всех категорий. В частности, правительство своим постановлением внесло изменения, касающиеся выезда за границу чиновников и госслужащих разных уровней.
В документе говорится: если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Относительно остальных забронированных, говорит Юрчак, они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики.
Однако такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, тоже должен осуществляться именно с целью командировки.
Указ Зеленского о запрете выезда чиновников за границу
- В понедельник, 23 января, во время традиционного видеообращения глава государства сообщил о важных указах он подписал в течение дня. В частности, есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу.
- По словам Владимира Зеленского, указ касается всех должностных лиц центральной власти и других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров "и всех, кто должен работать на государство и в государстве".
- Президент подчеркнул, что чиновники смогут пересечь границу Украины только в случаях, касающихся государственных интересов и служебных командировок.