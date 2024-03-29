Проектировали эту машину для "судного дня": что известно о редкой российской "Ладоге"
Украинские военные поделились видео, на котором видно, как операторы беспилотников ВСУ уничтожили российскую гусеничную бронемашину ВТС "Ладога" на базе Т-80У. Это настолько редкая и специфическая машина, что ее появление на поле боя выглядело невероятным.
"Ладогу" проектировали как машину командно-штабного уровня для “судного дня”. Зачем россиянам понадобилась на фронте редкая техника, разработанная для ядерной войны, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Острый дефицит ББМ
Всего бронемашин "Ладога" было создано четыре единицы. Известно, что на начало российского полномасштабного вторжения в Украину была боеспособна одна из этих машин. Маловероятно, что украинским военным удалось поразить именно ее. Ведь боеспособная "Ладога" была музейным экспонатом в выставочном центре "Патриот" в Ростовской области.
Не исключено, что россияне восстановили еще одну из этих машин. Они были сделаны на базе Т-80. Довольно неплохая КШМ (командно-штабная машина), но этот проект был закрыт,
– отметил военно-политический обозреватель.
"Ладога" появилась на поле боя в Украине, потому что сейчас россиянам критически не хватает боевых бронированных машин. У врага острый дефицит именно с компонентой ББМ.
Дефицит бронетранспортеров только растет. То, что мы увидели "Ладогу" еще один пример того, что у россиян серьезные проблемы с компенсацией потерь в категории ББМ,
– заметил Коваленко.
Например, во время наступательных действий на Авдеевку российская армия использовала БТР-90 – редкий бронетранспортер, который проектировался в прошлом, как будущая серийная бронированная машина, но этот проект также был закрыт. Всего таких БТР более 10 единиц.
Россияне сделали ротный комплект БТР-90 и все они отличались друг от друга, потому что разработчики пытались сделать различные модификации, чтобы получить бюджет на их производство.Обратите внимание! С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 13291 боевую бронированную машину российской армии.
Потери россиян
- Сейчас российский флот больше всего страдает за всю историю российско-украинской войны. Количество уничтоженных и поврежденных кораблей составляет более десятка.
- Так, 23 марта украинские военные нанесли удары по временно оккупированному Крыму, поразив четыре вражеских судна. В частности, три больших десантных корабля – "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный – "Иван Хурс".
- К слову, БДК "Константин Ольшанский" украинцам удалось поразить ракетами "Нептун". Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.