Проектировали эту машину для "судного дня": что известно о редкой российской "Ладоге"

Украинские военные поделились видео, на котором видно, как операторы беспилотников ВСУ уничтожили российскую гусеничную бронемашину ВТС "Ладога" на базе Т-80У. Это настолько редкая и специфическая машина, что ее появление на поле боя выглядело невероятным.

"Ладогу" проектировали как машину командно-штабного уровня для “судного дня”. Зачем россиянам понадобилась на фронте редкая техника, разработанная для ядерной войны, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Острый дефицит ББМ

Всего бронемашин "Ладога" было создано четыре единицы. Известно, что на начало российского полномасштабного вторжения в Украину была боеспособна одна из этих машин. Маловероятно, что украинским военным удалось поразить именно ее. Ведь боеспособная "Ладога" была музейным экспонатом в выставочном центре "Патриот" в Ростовской области.

Не исключено, что россияне восстановили еще одну из этих машин. Они были сделаны на базе Т-80. Довольно неплохая КШМ (командно-штабная машина), но этот проект был закрыт,

– отметил военно-политический обозреватель.

"Ладога" появилась на поле боя в Украине, потому что сейчас россиянам критически не хватает боевых бронированных машин. У врага острый дефицит именно с компонентой ББМ.

Дефицит бронетранспортеров только растет. То, что мы увидели "Ладогу" еще один пример того, что у россиян серьезные проблемы с компенсацией потерь в категории ББМ,

– заметил Коваленко.

Например, во время наступательных действий на Авдеевку российская армия использовала БТР-90 – редкий бронетранспортер, который проектировался в прошлом, как будущая серийная бронированная машина, но этот проект также был закрыт. Всего таких БТР более 10 единиц.

Россияне сделали ротный комплект БТР-90 и все они отличались друг от друга, потому что разработчики пытались сделать различные модификации, чтобы получить бюджет на их производство.

Потери россиян

Сейчас российский флот больше всего страдает за всю историю российско-украинской войны. Количество уничтоженных и поврежденных кораблей составляет более десятка.

Так, 23 марта украинские военные нанесли удары по временно оккупированному Крыму, поразив четыре вражеских судна. В частности, три больших десантных корабля – "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный – "Иван Хурс".

К слову, БДК "Константин Ольшанский" украинцам удалось поразить ракетами "Нептун". Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.