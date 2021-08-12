С бронетехникой и огнестрельным оружием: СБУ проведет учения на Донбассе
Источник:СБУ
СБУ 13 августа начнет масштабные многоэтапные учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Будут проходить они на территории Донецкой и Луганской областей.
Местным советуют носить с собой документы
Тренировки будут проходить в течение месяца. Условия будут максимально приближенные к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.
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Служба безопасности призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. В течение месяца местным жителям советуют носить с собой документы, удостоверяющие личность.
Людей просят звонить правоохранителям в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц.
Обучение полиции на Львовщине
10 августа полиция Львовщины начала плановые учения по отработке действий во время проведения спецоперации. Учения длились 2 дня, а местных жителей призвали спокойно и с пониманием относиться к требованиям полицейских.
Во время тренировок правоохранители освобождали заложников, обезвреживали взрывчатку и задерживали вооруженных преступников. Все происходило в максимально приближенных к реальности условиях.