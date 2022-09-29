Броневик Wolfhound: гигант, помогающий ВСУ уничтожать оккупантов на фронте

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили возможность уверенно и успешно продвигаться между участками фронта. В частности, наши британские друзья передали для военных нужд бронеавтомобили Wolfhound.

"Волкодав" (а именно это в переводе с английского означает слово "wolfhound" ) отлично зарекомендовал себя на поле боя, так как эти машины являются одними из лучших броневиков в своем классе. Поэтому выясним, какую пользу ВСУ получат с их помощью в борьбе с оккупантами.

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Что известно о Wolfhound

Эти машины имеют колесную базу 6х6, которая обеспечивает им хорошую проходимость и высокую маневровость. Но главная "фишка" состоит в том, что это броневик класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). То есть он защищен от засад и практически неуязвим к враждебным минам.

Этот 15-тонный монстр имеет просто гигантские размеры, его вооружение можно изменять в зависимости от специфики боя, а мощность позволяет выполнять самые разные задачи на фронте.

Платформу для Wolfhound производят в США. Этим занимается американская компания Force Protection Inc, специализирующаяся на создании защиты от баллистических и взрывных угроз. Еще в 2011 году эту компанию выкупили General Dynmics.

В вопросе брони и электронных начинок броневиков в игру вступает британская корпорация NP Aerospace. Совместно они создали идеальный бронированный грузовик, который может выполнять тактические функции.

Чаще всего, до войны в Украине "волкодавцы" работали в Афганистане, а с 2022-го благодаря союзникам – покажут себя и на украинских фронтах.

Бронеавтомобили – это одна из важнейших составляющих войны. Такой транспорт может безопасно доставлять пехоту на поле боя и выполнять широкий спектр задач: начиная от участиядоартиллерийских установок или даже контрбатарейных радаров.

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Особенности броневика

Фактически, Wolfhound – это бронированный грузовик, предназначенный на фронте для тактической поддержки. Она перевозит необходимые грузы, боеприпасы, а при необходимости может доставлять людей.

Чтобы правильно и эффективно использовать ее на фронте, наши военные проходили обучение в Британии. Это броневик высокого класса, спроектированный для перевозки пехоты и боеприпасов.

Как первое, так и второе должны доехать на поле боя целыми и невредимыми. Именно поэтому броня этого грузовика защищает от стрелкового оружия, артиллерийских осколков, а также наземных мин и самодельных взрывных устройств.



Wolfhound во время операции союзников в Ираке/Скриншот с видео

Если остановиться на тактико-технических характеристиках, то весит Wolfhound 15 тонн. Почти более 2.5 метров в высоту, почти 3 в ширину, а длина – более 7 метров.

Несмотря на свой вес и габариты, максимальная скорость – 90 км/ч. Максимальный запас хода: почти 1000 км. Взрывная баллистическая защита – 15 килограммов. В экипаже два человека, а по вооружению – пулемет или 40-мм гранатомет.

Стоимость одного такого авто держат в секрете, но если взглянуть на грузовики, сделанные на той же платформе, то цены на них начинаются от 700 тысяч долларов. Так что можно предположить, что "волкодав" стоит не меньше. Однако это цена, которую нужно платить за безопасность и возможности, которые дает этот зверь.



Характеристики броневика Wolfhound / Инфографика 24 канала

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Приспособленность к бою

Простота конструкции позволяет модифицировать Wolfhound под свои потребности и специфику боя. Но по умолчанию на вооружении этого броневика могут стоять три вида оружия: пулеметы калибра 7.62 или 12.7 или 40 мм автоматический гранатомет – все для защиты личного состава. Ну а сама конструкция настолько мощная, что может выдержать подрыв 15-килограммов взрывчатки.

Как и большинство других пулеметов, эффективная дальность стрельбы – до двух километров. Но это не значит, что возможности этого оружия на этом истекают.

Wolfhound можно оснастить специальным снайперским прицелом, чтобы поражать цели на больших дистанциях. И обычно так никто не делает. Два километра – это вполне оптимальный вариант и этого хватает даже для боя на ближних дистанциях, таких как штурм населенных пунктов или уличные бои в крупных городах.

В салоне этого броневика можно перевозить 8 военных в полном боевом снаряжении. Есть, конечно, бронетранспортеры, способные перевозить и большее количество военных, но они не имеют такой защиты как эти 8 человек в Wolfhound.

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Wolfhound в Украине/Скриншот по видео

В то же время именно броневики Wolfhound считаются одними из лучших в своем классе. И в рамках стратегического партнерства с США и союзниками – эти бронированные гиганты теперь работают во благо Украины, помогая отражать российскую агрессию.

Практически по всему корпусу броневика установлена специальная металлическая решетка – это сетка, защищающая от кумулятивных боеприпасов. Простыми словами: она делает невозможными шансы оккупантов уничтожить броневик с помощью ПТРК.

Благодаря стратегическому партнерству с США Wolfhound поможет ВСУ отвоевать временно оккупированные территории и приблизить победу Украины в этой войне. Ведь передвигаться на бронированной технике куда легче и безопаснее, учитывая, что на отдельных участках нашего гигантского фронта свист шаров и снарядов над головой практически никогда не утихает.

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