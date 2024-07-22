Сколько работников уже забронировали через "Дію": в Минцифры ответили

В Украине критически важные для экономики предприятия могут бронировать своих работников от мобилизации. С 17 июля у них появилась возможность делать это онлайн через приложение "Дія".

Сейчас в Едином перечне компаний, которые имеют статус критически важных, 8,5 тысяч предприятий. Из них электронным бронированием воспользовались около 3 тысяч. Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Минцифры Валерия Ткач, передает 24 Канал.

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Бронь через "Дію"

По словам Ткач, бронированием через "Дію" воспользовались как частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности. В целом речь идет о 32 тысячах работников, забронированных онлайн.

Чиновница рассказала, что отказы в бронировании случаются редко. В основном такое бывает, если работник уже является забронированным, не найден в реестре военнообязанных или находится в трудовых отношениях.

"Дія" значительно упростила процесс получения брони. Теперь работодателю или работникам не нужно об этом сообщать в ТЦК. Информация о бронировании сразу обновляется в "Резерв+". В частности есть возможность сгенерировать PDF и распечатать его.

Напомним, что в июне Кабинет Министров принял постановление, которая вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденный в январе 2023 года. Кто может получить броню, читайте здесь.