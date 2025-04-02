Увеличена квота бронирования для работников коммунальной инфраструктуры, – Минразвития

Кабмин принял постановление, позволяющее предприятиям, которые обслуживают объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников. Это касается и работников коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

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Что известно об увеличении квоты на бронирование

В министерстве рассказали, что, согласно решению правительства, процент бронирования повышается с 50% до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.

Речь идет прежде всего о специалистах, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов. Благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильно работать и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Также для таких предприятий смягчили требования к критериям относительно размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

Удалось найти баланс между необходимостью покрытия потребностей коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного потенциала в условиях полномасштабной войны. Благодаря повышению уровня бронирования до 75% ключевые работники смогут оставаться на своих должностях, что является критически важным для безопасности и стабильности общин,

– отметил заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

По данным министерства, это решение позволит общинам эффективнее планировать свою деятельность, избегать перебоев в снабжении воды, тепла и других базовых услуг.

К слову, в Минэкономики рассказали, что с 1 апреля бронирование работников возможно только для предприятий с обновленной критичностью. Поэтому старые бронирования недействительны.