Новые правила бронирования на 2026 год: что важно знать работникам

В Украине с 1 января 2026 года несколько изменятся условия бронирования от мобилизации для работников критически важных предприятий. Одним из изменений является повышение минимальной зарплаты, от которой зависит право на отсрочку.

Об этом рассказал адвокат Александр Дубовой для УНИАН, передает 24 Канал.

Что изменится для получения бронирования с 2026 года?

В конце 2025 года в Украине уже обновляли правила бронирования от мобилизации. Теперь работодатели могут оформлять отсрочку даже для работников, которые в розыске в ТЦК или имеют проблемы с военным учетом. Отмечается, что на устранение нарушений предоставляется 45 дней, после чего работника могут уволить.

Также издание напоминает, что с 4 декабря критически важные предприятия получили право бронировать неограниченное количество работников. Подаваться на бронирование разрешено один раз в год. Кроме того, проверка документов теперь происходит быстрее, чем за 72 часа.

В январе 2026 года право на бронь сохранится для критически важных профессий. В то же время возрастут требования к уровню зарплаты.

Как пояснил Дубовой, для частных компаний со статусом критической инфраструктуры зарплата на работника рассчитывается за последний календарный месяц путем умножения размера минимального показателя в Украине на коэффициент 2,5.

В декабре 2025 года минимальная зарплата равна 8 000 гривен, поэтому для бронирования зарплата должна составлять от 20 тысяч гривен. С 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен, а необходимая зарплата для бронирования соответственно – до 21 617 гривен 50 копеек.

Для государственных и коммунальных предприятий действует другое правило. Там месячный доход работника должен быть не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал года.

По разъяснениям Минэкономики, речь идет о сумме брутто. То есть с учетом налогов и обязательных платежей. Других существенных изменений в процедуре на 2026 год не предусмотрено, заверил адвокат.

