Коррупция фактически невозможна: как должно работать "экономическое бронирование" от правительства

Правительство работает над новым законопроектом о мобилизации. В частности, бронирование от военной службы предлагают воплотить в зависимости от уровня зарплат, налоговой нагрузки и влияния на экономику. То есть бронь могут иметь специалисты, которые больше всего наполняют госбюджет.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал 24 Каналу инициативу от правительства. По его словам, государство во время войны должно быть эффективным. Противостояние в войне равно противостоянию ресурсов. Все расходы на армию, которые мы имеем, возможны благодаря налогам. Поэтому для страны вполне рациональна предложенная идея.

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"Это же не государство определяет, что Василий или Петр пойдет в армию. Государство определяет, если Х платит больше налогов, то более полезно для всего общества, чтобы этот Х находился на работе, а Y служил в армии", – подчеркнул инвестиционный банкир.

Как должно работать "экономическое бронирование"

Фурса объяснил, что бронирование от мобилизации происходит по четким критериям и очень сложно что-то "порешать" в отличие от военкомата или при попытках нелегального пересечения границы. Бронирование – достаточно прозрачный процесс. Коррупция минимальная, если она вообще есть.

Сейчас очень много компаний, которые работают "в белую", не могут найти работников, потому что люди боятся приходить на работу, потому что они сразу попадают на радар военкомата и мобилизуются,

– отметил Фурса.

Вследствие этого, например, металлургические заводы не работают на полную мощность, потому что нет людей. А люди, в свою очередь, работают в "серой зоне", не платя налоги и не идя в армию, поэтому государство не получает деньги.

Это порочный круг. Его можно разорвать, дав возможность забронировать больше людей, если компания говорит: "Мы забираем их из "серой зоны" в "белую" и будем платить им честную зарплату, а они налоги". Со своей стороны, государство будет получать эти деньги,

– подчеркнул Сергей Фурса.

Удастся ли реализовать эту идею

Говоря о социальной справедливости, банкир вспомнил, что очень-очень много людей в Украине избегают налогообложения. Для них будет как раз объективным, что если они долгое время зарабатывали приличные деньги, но не платили налоги, то сейчас они не могут претендовать на бронирование.

Сейчас вокруг "экономической брони" много популизма от людей, которые этому противоречат, пытаются манипулировать и говорят: "Нет-нет". Однако война является жесткой и циничной, она требует максимальной эффективности. Во многих направлениях нам не удается до этого дойти. Впрочем, учитывая ресурсы мы должны быть результативными.

Поэтому решение, когда к критичности относится уровень налогов, которые предприятие или человек платит – это своевременное и важное решение. Хотя я не уверен, что его имплементируют опять-таки из-за популизма,

– отметил Фурса.

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