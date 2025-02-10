Бронирование работников от мобилизации: с 28 февраля начнут действовать новые правила

1 декабря начали действовать новые правила экономического бронирования от мобилизации. Компании и предприятия, у которых срок действия о признании их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года.

Теперь, чтобы иметь возможность бронировать работников от мобилизации, предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет происходить ежемесячно, передает 24 Канал.

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Каковы новые требования к бронированию работников

Для получения статуса "критического" средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. Зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие должна быть тоже не менее 2,5 минимальных зарплат. Кроме того, предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

Третий критерий компания выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

Отметим, что бронировать военнообязанных работников могут предприятия, которые относятся к одной из категорий:

органы государственной власти или местного самоуправления;

компании, которые имеют государственные заказы в оборонной сфере;

критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения;

Напомним, что с 1 декабря в Украине бронирование работников критических предприятий происходит исключительно через портал Дія. С 22 января до 1 марта 2025 года предприятия, которые подтвердили свой статус критически важных, могут подавать списки на новое бронирование. Такие заявления будут обрабатывать в течение одного дня.

Напомним, что 24 декабря Кабмин продлил на месяц срок действия бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря, из-за масштабной кибератаки на государственные реестры.