Требования для бронирования во время военного положения: кто может быть освобожден от мобилизации
6 декабря 2024, 12:54Читати новину українською
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. К призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом рассказывает 24 Канал. Некоторые военнообязанные могут получить бронь только при определенных условиях.
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Бронирование во время военного положения
Согласно новому порядку бронирования, есть несколько обязательных требований для тех, кто хочет получить бронь, в частности:
- лицо должно быть на воинском учете
- работать на критически важном предприятии или в государственном органе
- получать зарплату от 20 000 гривен в месяц (кроме работников государственных и коммунальных предприятий)
- не находиться в розыске.
100%-му бронированию подлежат
- госслужащие категории "А"
- руководство областных и районных органов
- главы местных советов и мэры
- бенефициарные владельцы критически важных предприятий
- работники предприятий ТЭК и мобильных операторов
- сотрудники международных организаций.
50%-му бронированию подлежат
- лица на должностях категорий "Б" и "В"
- работники критически важных предприятий
- органов власти
- участники международных проектов помощи.
Министерство обороны имеет право увеличить количество бронированных лиц по отдельным решениям.