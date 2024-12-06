Требования для бронирования во время военного положения: кто может быть освобожден от мобилизации

6 декабря 2024, 12:54
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Автор: Анастасия Диденко

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. К призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом рассказывает 24 Канал. Некоторые военнообязанные могут получить бронь только при определенных условиях.

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Бронирование во время военного положения

Согласно новому порядку бронирования, есть несколько обязательных требований для тех, кто хочет получить бронь, в частности:

  • лицо должно быть на воинском учете
  • работать на критически важном предприятии или в государственном органе
  • получать зарплату от 20 000 гривен в месяц (кроме работников государственных и коммунальных предприятий)
  • не находиться в розыске.

100%-му бронированию подлежат

  • госслужащие категории "А"
  • руководство областных и районных органов
  • главы местных советов и мэры
  • бенефициарные владельцы критически важных предприятий
  • работники предприятий ТЭК и мобильных операторов
  • сотрудники международных организаций.

50%-му бронированию подлежат

  • лица на должностях категорий "Б" и "В"
  • работники критически важных предприятий
  • органов власти
  • участники международных проектов помощи.

Министерство обороны имеет право увеличить количество бронированных лиц по отдельным решениям.