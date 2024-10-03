Мобилизация в Украине: кто из украинцев может рассчитывать на бронирование в октябре
Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, установил новые правила бронирования работников. В частности, был расширен список профессий, которые ее могут получить.
Кроме того, закон разрешил оформлять бронирование через сервис Дія. 24 Канал рассказывает, кто может получить бронирование от мобилизации.
Смотрите также Кто и где может вручать повестки
Кому принадлежит бронь от мобилизации
С момента вступления в силу закона о мобилизации были определены новые категории военнообязанных, которые будут иметь право на бронь от призыва:
- народные депутаты и их помощники;
- бенефициарные владельцы предприятий критической важности;
- государственные служащие, задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабинета Министров.
В целом, бронирование доступно для сотрудников важных для функционирования и обороны государства предприятий.
На отсрочку могут рассчитывать работники следующих структур:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной власти и местного самоуправления;
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии;
- предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Правила бронирования для обычных предприятий одинаковы: возможно забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше чем на 6 месяцев. После этого срока необходимо продлевать отсрочку.
Однако существуют исключения. Ограничение на количество забронированных сотрудников не распространяется на такие компании:
- предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;
- предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;
- предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;
- предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;
- работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;
- Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;
- учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.
Обратите внимание! Если предприятие считается критически важным для экономики страны, бронирование предоставляется на 12 месяцев.
Кто имеет право на бронь
Не всех сотрудников можно забронировать, а только тех, кто официально трудоустроен.
Для получения брони от мобилизации работник должен соответствовать двум требованиям:
- работает на основании трудового договора или трудового контракта;
- состоит на воинском учете.
Заметим, что бронирование от мобилизации не распространяется на ФЛП, и специалистов, работающих по гиг-контрактам. Это связано с тем, что Министерство обороны их специальностей.
Как предприятия могут забронировать сотрудников
Предприятия могут бронировать своих работников, если соответствуют по крайней мере трем критериям:
- являются резидентами "Дія.Сіті";
- минимальная сумма налогов, уплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
- имеют размер зарплат не ниже средних по региону;
- включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориальной общины.
Если предприятие соответствует хотя бы трем критериям одновременно, оно направляет в Министерство экономики и Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования.
Генштаб принимает решение в течение трех рабочих дней и сообщает ТЦК. После этого каждому забронированному сотруднику выдается документ, подтверждающий отсрочку. Рекомендуется всегда иметь этот документ при себе и предоставлять его по требованию представителей ТЦК.
Как работает электронное бронирование
В Украине также действует система бронирования от мобилизации через Дію. Она функционирует следующим образом:
- руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и подписывается электронной подписью;
- система сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства;
- в течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки;
- в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия бронирования.
Выписку о бронировании можно будет загрузить на портале "Дія" и при необходимости распечатать.