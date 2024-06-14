Не может быть ситуаций, когда работники супермаркетов на 100% забронированы, – Вениславский

Во время всеобщей мобилизации бронирование могут получить работники критически важных предприятий. Также многие профессии могут быть замещены или невоеннообязанными, или женщинами.

Об особенностях бронирования рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

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Бронирование для работников

Конкретный перечень предприятий, которые являются критически важными, определяют министерства и подают информацию в Министерство экономики.

Предприятие обращается в соответствующее министерство, демонстрирует, что оно подпадает под те критерии, которые мы предусмотрели и в законе, и сейчас – постановлением Кабинета министров,

– пояснил Вениславский в интервью.

После проверки министерство вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в определенных объемах.

Но мы обращали внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы,

– добавил нардеп.

По словам Вениславского, существует ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования и многие из них могут быть замещены или невоеннообязанными, или женщинами.

Он отметил, что члены комитета обращали внимание Кабинета Министров, Министерства экономики, чтобы не допускать злоупотреблений и случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию.

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