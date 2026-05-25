Бронирование или отсрочка: в чем главная разница при мобилизации

Во время действия военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации или могут быть забронированы.

О разнице между бронированием и отсрочкой от мобилизации рассказывает 24 Канал.

Разница между бронированием и отсрочкой

Стоит заметить, что бронирование является одним из оснований получения отсрочки от мобилизации. Бронирование имеет временный характер, а срок его действия определяется отдельными решениями Минобороны Украины. В то же время отсрочка может предоставляться по разным причинам, предусмотренных законом.

Бронирование предусматривает предоставление военнообязанному временной отсрочки от призыва на срок до 12 месяцев и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года. Если же основания для бронирования остаются – срок может продлеваться.

Заметим, что бронирование могут получить работники предприятий, учреждений и организаций, которые:

признаны критически важными для функционирования государства и поддержания обороноспособности Украины,

выполняют мобилизационные задания или заказы,

производят товары или предоставляют услуги для нужд ВСУ или других военных формирований,

поддерживают экономику и жизнедеятельность населения в особый период.

Тогда как отсрочка от мобилизации предоставляется определенным категориям граждан по решению соответствующих государственных органов. Все детали относительно отсрочки приведены в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Документ предусматривает предоставление отсрочки по следующим основаниям:

из-за бронирования,

по состоянию здоровья,

по семейным обстоятельствам,

в связи с профессиональной деятельностью,

в связи с обучением,

в связи с получением научной степени.

Чтобы получить отсрочки по вышеупомянутым причинам нужно обратиться в территориальный центр комплектования, написать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие права на отсрочку.

Последние новости о мобилизации

В ТЦК напомнили, что сейчас 90% отсрочек для 22 категорий граждан продолжаются автоматически, поскольку система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и обновляет информацию в электронном военно-учетном документе.

Летом 2026 года в Украине изменятся правила бронирования военнообязанных. Центральные органы власти и региональные администрации должны пересмотреть критерии критически важных предприятий. После этого в июле – августе компании должны будут переподтвердить свой статус.