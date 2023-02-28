Кого из работников можно забронировать от мобилизации: обновленный порядок

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 20 мая 2023 года. Следует отметить, что в январе Кабмин обновил порядок бронирования работников.

Подробно об обновленных правилах бронирования, в частности, какая процедура, кто и сколько работников может забронировать, рассказываем далее.

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Что нужно знать об обновленном порядке бронирования от мобилизации

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период утверждены Постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. № 76.

Заметим, что в декабре 2022 вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Список предприятий и организаций, которые могут забронировать работников

Так, согласно обновленной редакции ЗУ, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сам факт работы на таких предприятиях еще не означает гарантированное бронирование,

– отметили во Львовском ТЦК и СП.

Критерии, по которым осуществляется определение предприятий критически важными, определены Кабмином.

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Забронированным работникам предоставляется отсрочка

Бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам, согласованным Генштабом ВСУ. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации.



Срок действия отсрочки отмечается в решении Минэкономики и не может превышать:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

шесть месяцев – для всех других категорий военнообязанных, которые предлагаются к бронированию.

Кто подлежит бронированию

Подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности:

военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б", руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб;

военнообязанные, занимающие должности первой – четвертой категорий должностей в органах местного самоуправления;

военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместители;

военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместители;

работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго (без ограничений по количеству);

военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, и их заместители;

работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности население (без ограничений по количеству);

50% от количества военнообязанных на дату представления списка от занимающих должности пятой — седьмой категорий должностей в органах местного самоуправления; работает в органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; на предприятиях, учреждениях и организациях

В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% количества военнообязанных работников.

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Какая процедура бронирования: 7 шагов

Шаг 1. Соответствующие органы власти, местного самоуправления и предприятия, учреждения и организации самостоятельно формируют списки военнообязанных, подлежащих бронированию, и представляют их уполномоченным органам по форме согласно приложению 1 в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязаних по форме согласно приложению 2 Постановления № 76.

В какой уполномоченный орган подавать – зависит от того, кто бронируется, подробнее смотрите в самом Порядке.

Шаг 2. Уполномоченные органы проводят проверку полноты заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, соблюдения требований по количеству подлежащих бронированию военнообязанных и подают его на согласование Генштаба ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

Шаг 3. Согласованные списки Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) представляет Минэкономики, которое принимает решение о бронировании военнообязанных и направляет его органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки, а также Генштабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

Шаг 4. Генштаб в 3-дневный срок доводит указанное решение до сведения соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Шаг 5. Орган государственной власти, другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение и организация выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики о бронировании военнообязанных по форме согласно приложению 3 Порядка. Выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия), является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Шаг 6. Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пятидневный срок со дня выдачи выдержки военнообязанному направляют в ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронировании по форме согласно с приложением 5.

Шаг 7. ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на военном учете, на основании решения о бронировании засчитывает такого военнообязанного на специальный военный учет.

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Может ли быть аннулирована отсрочка

Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Во всех случаях кроме окончания срока действия аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Согласно указанному решению, работодатель изымает у военнообязанного выписку и посылает его в ТЦК и СП, где работник состоит на военном учете.

Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены. Аннулирование таких отсрочек осуществляется в случаях и порядке, определенных новым постановлением КМУ № 76.