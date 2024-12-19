Как избежать недоразумений с бронированием работников: разъяснение от Сухопутных войск

В Сухопутных войсках объяснили, при каких условиях ТЦК и СП не могут внести забронированных работников организаций и предприятий в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Руководителям учреждений и забронированным работникам следует помнить несколько нюансов, чтобы не допускать недоразумений.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ. Обращение обусловлено распространением манипулятивной информации по мобилизации забронированных работников.

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Как действовать, чтобы данные работника появились в реестре

С 1 декабря все заявки на бронирование подаются через портал Дия. Соответственно, после формирования и подписания списка забронированных военнообязанных работников их ставят на специальный воинский учет на срок действия отсрочки.

Если же для утверждения бронирования Дия не использовалась, то такие работники не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный воинский учет необходимо подать забронированных работников в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный находится на воинском учете, сообщение о бронировании.

Поэтому в случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре ответственные лица учреждений, предприятий и организаций должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный работник находится на воинском учете.

Напомним, согласно законодательству, военнообязанные граждане, которые имеют дефицитные военные специальности не подлежат бронированию.