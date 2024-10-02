Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного портала электронных услуг "Дія".

Об этом говорится в постановлении от 1 октября № 1125, информирует 24 Канал.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Изменения в порядке бронирования

Отныне в списки на бронирование включаются военнообязанные, которые взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии или учреждении.

Также Кабмин уточнил требования к данным, которые должны содержаться в списках на бронирование. Их дополнили и теер перечень данных, которые должен предоставить военнообязанный такой:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

В случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный: